Двое детей и взрослый погибли в ДТП в Подмосковье

Жертвами крупной аварии в Подмосковье стали три человека, в том числе двое детей. Еще пять человек получили травмы различной степени тяжести.

Авария произошла на повороте на кладбище на Тишинском шоссе. В результате лобового столкновения двух автомобилей погибли три человека, передает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

В свою очередь, в подмосковном ГУ МВД уточнили, что в аварии участвовали три автомобиля: Mercedes, Honda и «УАЗ». По данным ведомства, пять человек погибли, один пострадал, передает «Газета.ру».