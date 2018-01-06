Прямой эфир

Двое детей и взрослый погибли в ДТП в Подмосковье

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жертвами крупной аварии в Подмосковье стали три человека, в том числе двое детей. Еще пять человек получили травмы различной степени тяжести.

Авария произошла на повороте на кладбище на Тишинском шоссе. В результате лобового столкновения двух автомобилей погибли три человека, передает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

В свою очередь, в подмосковном ГУ МВД уточнили, что в аварии участвовали три автомобиля: Mercedes, Honda и «УАЗ». По данным ведомства, пять человек погибли, один пострадал, передает «Газета.ру».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пять человек погибли в ДТП с грузовиком в Нижегородской области
Три человека погибли в ДТП на юге Подмосковья

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017