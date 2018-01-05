Три человека погибли в ДТП на юге Подмосковья

ДТП с участием трех легковых автомобилей в Подмосковье унесло жизни троих человек, еще один человек пострадал. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, авария произошла в пятницу на 5-м км автодороги Руза — Тетерино примерно в 21:25. В результате столкновения автомобилей Mercedes, Honda, УАЗ три человека погибли. Еще один человек получил ранения, его госпитализировали.

На месте происшествия работают правоохранительные органы. По факту ДТП проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.