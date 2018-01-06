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Тренер конькобежца Кулижникова рассказал о подготовке спортсмена к ОИ-2018

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Тренер спринтерской группы сборной России и личный тренер российского конькобежца Павла Кулижникова Дмитрий Дорофеев рассказал о подготовке спортсмена к зимним Олимпийским играм 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане. По его словам, спортсмену предстоит «набраться смелости» в преддверии Игр.

«Не беспокойтесь, к февралю мы будем на пике. Прекрасно настроиться он может уже сейчас, это его и отличает от остальных. Но я думаю, он повзрослеет и будет еще сильнее. Потенциал у Павла — огромный», — рассказал Дорофеев в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Тренер отметил, что в настоящее время у спортсмена имеется проблема с дистанционным преодолением дистанции.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Павел Кулижников завоевал золотую медаль на дистанции 100 м на Чемпионате Европы, который проходит в подмосковной Коломне. Министр спорта РФ Павел Колобков назвал выступление российских конькобежцев успешным.

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