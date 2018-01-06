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Конькобежец Юсков выиграл дистанцию 1500 м на чемпионате Европы

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Фото: Global Look Press/Soeren Stache
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Российский конькобежец Денис Юсков стал чемпионом Европы на дистанции 1500 м на европейском первенстве, которое проходит в подмосковной Коломне.

Юсков прошел дистанцию за 1 минуту 44,53 секунды, вторым финишировал голландец Томас Крол, показавший результат 1 минута 45,20 секунды. Третьим к финишу пришел также представитель Нидерландов Кун Вервей с результатом 1 минута 46,40 секунды, сообщает «Спорт Экспресс».

Россиянин Сергей Грязцов занял пятое место (1.46,72), Даниил Синицын - 11-е (1.49,42). Юсков принес России четвертую медаль первенства Европы.

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