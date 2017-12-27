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Конькобежка Фаткулина стала чемпионкой России на дистанции 1 тыс. м

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Конькобежка Ольга Фаткулина одержала победу на дистанции 1 тыс. м на чемпионате России, который сейчас проходит в Коломне. 

Результат спортсменки — 1 минута 15,87 секунды. Следом за ней расположились Дарья Качанова и Ангелина Голикова.

Ранее Фаткулина стала первой на дистанции 500 м.

Конькобежка является призером Олимпиады 2014 года в Сочи. Ранее она была дисквалифицирована Международным олимпийским комитетом. Спортсменку посчитали причастной к манипуляциям с допинг-пробами. 

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