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Российская конькобежка Голикова завоевала серебро ЧЕ в Коломне

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Российская конькобежка Ангелина Голикова стала серебряным призером стартовавшего в подмосковной Коломне первого в истории чемпионата Европы по конькобежному спорту. Спортсменка заняла второе место второе место на дистанции 500 м, сообщает ТАСС.

Россиянка преодолела дистанцию за 38,04 с. Первое место досталось спортсменке из Австрии Ванессе Херцог с результатом в 37,69 с. Третье место заняла чешка Каролина Эрбанова (+0,49).

Четвертое и пятое место также достались представительницам из России — Ольге Фаткулиной (+0,61) и Дарье Качановой (+0,87).

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