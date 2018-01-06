Два русских конькобежца взяли золото и серебро ЧЕ на дистанции 1000 м

Российский конькобежец Павел Кулижников взял золото на дистанции 1000 м на чемпионате Европы. Денис Юсков показал второй результат.

Чемпионский результат составил 1 минуту 8,84 секунды, серебряный призер отстал лишь на 0,08 секунды.

Третья ступень пьедестала досталась немцу Нико Иле.

Чемпионат Европы по конькобежному спорту проходит в подмосковной Коломне. Впервые в истории он проводится на отдельных дистанциях, сообщает «РИА Новости».