Два русских конькобежца взяли золото и серебро ЧЕ на дистанции 1000 м
Российский конькобежец Павел Кулижников взял золото на дистанции 1000 м на чемпионате Европы. Денис Юсков показал второй результат.
Чемпионский результат составил 1 минуту 8,84 секунды, серебряный призер отстал лишь на 0,08 секунды.
Третья ступень пьедестала досталась немцу Нико Иле.
Чемпионат Европы по конькобежному спорту проходит в подмосковной Коломне. Впервые в истории он проводится на отдельных дистанциях, сообщает «РИА Новости».