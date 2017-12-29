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Видео впервые катающегося на коньках американца набрало 2,5 млн просмотров

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Видео первого катания на коньках жителя США Джермайна Томпсона стало вирусным, набрав за несколько дней 2,5 млн просмотров.

При этом выдающегося катания Томпсон не продемонстрировал. На кадрах, опубликованных в Facebook, видно, как мужчина старается балансировать, чтобы не упасть. Удержаться на ногах Томпсон всё же не смог и на некоторое время повис на руках на бортике катка.

О том, что его снимали, мужчина узнал только после публикации записи.

Ранее портал iz.ru сообщал, что видео танца вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, сделанное на свадьба хоккеиста Александра Овечкина, снова набирает популярность в Сети.

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