Видео впервые катающегося на коньках американца набрало 2,5 млн просмотров

Видео первого катания на коньках жителя США Джермайна Томпсона стало вирусным, набрав за несколько дней 2,5 млн просмотров.

При этом выдающегося катания Томпсон не продемонстрировал. На кадрах, опубликованных в Facebook, видно, как мужчина старается балансировать, чтобы не упасть. Удержаться на ногах Томпсон всё же не смог и на некоторое время повис на руках на бортике катка.

О том, что его снимали, мужчина узнал только после публикации записи.

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