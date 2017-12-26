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Автомобилист случайно заснял на видео самую редкую кошку Земли в Приморье

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Одна из старейших самок леопарда Leo 69F нацпарка «Земля леопарда» вышла из леса и вплотную приблизилась к автодороге. Видеорегистратор проезжавшей мимо машины запечатлел редкое животное. Об этом сообщила пресс-служба нацпарка.

«Уникальные кадры самой редкой крупной кошки мира удалось получить удачливому очевидцу. Сотрудники нацпарка изучили любительское видео, на котором дальневосточный леопард вплотную подходит к автомобильной дороге, и разобрались в причинах необычного поведения зверя», — говорится в сообщении пресс-службы.

Инцидент произошел на дороге у леса, неподалеку от села Барабаш Хасанского района. Благодаря этим кадрам ученые получили ценные данные о состоянии одного из краснокнижных хищников.

Leo 69F вела себя у дороги спокойно, с интересом разглядывала машины и не спешила возвращаться в лес, несмотря на шум от автомобилей.

«Подобная реакция леопарда на транспорт наблюдалась нами и раньше. Дело в том, что дикие звери воспринимают автомобили как что-то менее опасное и угрожающее по сравнению с пешим человеком. Однако стоит им увидеть в машине живое существо, они спешат скрыться, что мы и наблюдаем в данном случае», — цитирует «РИА Новости» директора парка Татьяну Барановскую.

По мнению ученых, леопард выглядит здоровым.

«Заметно, что Leo 69F — достаточно упитанная кошка без проблем с охотой», — подчеркнули в нацпарке.

Впервые фотоловушки зафиксировали этого леопарда еще в 2008 году.

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