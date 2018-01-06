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Мужчина и двое детей погибли при пожаре в Татарстане

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Отец и двое несовершеннолетних сыновей погибли во время пожара в частном доме в Мензелинском районе Республики Татарстан.

Инцидент произошел утром 6 января.

«На пожаре обнаружены тела трёх погибших. В 08.25 мск при разборе сгоревших конструкций обнаружены тела двух погибших – мальчика 2002 года рождения и мужчины 1975 года рождения. В 08.37 мск обнаружено тело третьего погибшего – мальчика 2012 года рождения», – сообщается на сайте главного управления МСЧ России по республике.

По данным МЧС, гибели людей способствовали удалённость объекта пожара от других жилых домов, а также то, что потерпевшие спали в момент возгорания.

Причина случившегося устанавливается.

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