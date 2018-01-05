Жертв пожара под Новосибирском опознают с помощью экспертизы ДНК

Личности десяти погибших при пожаре на обувной фабрике, располагающейся под Новосибирском, будут идентифицированы при помощи генотипоскопической экспертизы (по ДНК). Об этом сообщил и.о. старшего помощника руководителя регионального управления СКР Михаил Третьяков.

Он подчеркнул, что установить личности погибших невозможно, поэтому и была назначена экспертиза, передает ТАСС.

Как писал портал iz.ru, в четверг, 4 января, в производственном цехе обувной фабрики, располагающейся в Искитимском районе Новосибирской области, произошел пожар. Площадь возгорания составила 2 тыс. кв. м.

Жертвами пожара стали десять работников фабрики, в основном, граждане Китая. По предварительным данным, они погибли от отравления угарным газом при попытке самостоятельно погасить пламя.

По факту пожара, унесшего жизни людей, возбуждено уголовное дело, проводится расследование.