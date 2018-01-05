Авиакомпания EgyptAir с февраля начнет летать в Россию

Египетская авиакомпания EgyptAir начнет летать в Россию с февраля 2018 года. Перевозчик будет выполнять рейсы между Москвой и Каиром по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Точное расписание объявят после его утверждения российской стороной.

Кроме того, около 20 рейсов будут зарезервированы турагентствами для Чемпионата мира по футболу 2018 года, пишет EgyptToday.

Также авиакомпания направит в Москву своего специалиста для возобновления работы офиса.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярного авиасообщения с Египтом. Пока разрешение коснется только Каира.

В Минтрансе РФ заверили, что возобновления полетов на египетские курорты – это задача на 2018 год.

Россия приостановила авиасообщение с Египтом в конце 2015 года, после теракта на борту самолета «Когалымавиа», который направлялся из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Тогда в результате взрыва на борту воздушного судна погибли 217 пассажиров и 7 членов экипажа.