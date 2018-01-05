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Роскомнадзор требует от Instagram объяснить блокировку аккаунта Ботсада МГУ

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Роскомнадзор потребовал от руководства социальной сети Instagram разъяснить причины блокировки аккаунта Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород». 

«Instagram заблокировал аккаунт Ботанического сада МГУ без всяких объяснений. Москвичи привыкли узнавать из него полезную информацию о событиях, которые там проходят. Дорогой Instagram, будьте добры, объясните причины блокировки», — говорится на странице Роскомнадзора в Twitter.

Как писал портал iz.ru, директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм выразил удивление в связи с блокировкой страницы сада в Instagram и заявил, что администрация организации написала ряд обращений в службу поддержки социальной сети.

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