Заблокирован Instagram-канал Ботанического сада МГУ

В социальной сети Instagram заблокирована страница Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород».

«Вся администрация в шоке», — заявил директор организации Алексей Ретюм.

По его оценке, «это вопиющий бепредел».

«Мы написали несколько обращений в службу поддержки, однако полны сомнений: не попадет ли все это в спам?» — цитирует заявление Ретюма «Российская газета».

Как писал iz.ru, в сентябре «Аптекарский огород» презентовал гигантскую тыкву, которую официально признали самой большой в стране и внесли в Книгу рекордов России.