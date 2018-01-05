«Локомотив» намерен приобрести защитника сборной Хорватии

Защитник греческого «Олимпиакоса» и сборной Хорватии Хрвойе Милич может продолжить карьеру в московском «Локомотиве». Трансфер состоится в ближайшее время.

Футболист присоединился к греческому клубу летом прошлого года, однако ему так и не удалось закрепиться в составе «красно-белых». В этой связи хорватский защитник рассматривает возможность покинуть расположение «Олимпиакоса», пишет газета «Спорт-экспресс» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Стоит отметить, что Милич в период с 2013 по 2015 год защищал цвета «Ростова».

Как писал портал iz.ru, ранее в СМИ появилась информация о переходе защитника Неманьи Пейчиновича из «Локомотива» во французский «Сент-Этьен». В клубе подтвердили намерение усилить линию обороны новым игроком, однако не стали называть его имя.

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