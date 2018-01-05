Полиция не нашла доказательств поджога в деле о пожаре в Ростове-на-Дону

Полиция не нашла доказательств умышленного уничтожения имущества в результате произошедшего в августе 2017 года крупного пожара в Ростове-на-Дону.

«Объективных данных, подтверждающих умышленное уничтожение имущества, в результате пожара не установлено. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили «РИА Новости» в ГУ МВД по региону.

Напомним, пожар площадью 10 тыс. кв. м произошел в августе 2017 года. Огнем было уничтожено 120 строений, 85 из которых — жилые.

В результате происшествия погиб мужчина, девять человек были госпитализированы, 58 человек числятся пострадавшими.

Основной причиной пожара был назван поджог.