«Россия — фаворит Игр в Пхёнчхане»

До старта зимней Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане остается меньше месяца. Последние приготовления к главным стартам четырехлетия заканчивают и наши хоккеисты, которым придется выступать на Играх в качестве «олимпийских атлетов из России». Перспективы подопечных Олега Знарка на турнире «Известия» обсудили с чемпионом мира, двукратным призером Игр, первым россиянином, на постоянной основе ставшим капитаном клуба НХЛ, Алексеем Яшиным. В ходе беседы легендарный хоккеист высказал свое мнение о неудачном выступлении сборной России на молодежном чемпионате мира – 2018, допинговом скандале и удачном сезоне «Вегаса».

— До Олимпийских игр – 2018 остается совсем немного. На ваш взгляд, наша сборная является главным фаворитом турнира?

— Да, мы — фавориты Игр в Пхёнчхане. По таланту и уровню мастерства у нас будет самая сильная сборная, есть все предпосылки наконец выиграть золото Игр. А как сложится турнир, можно только гадать. Одна игра может всё решить. Особенно четвертьфинал — ты либо продолжаешь бороться за медали, либо уезжаешь домой.

— Как вы относитесь к тому, что на заключительном предолимпийском турнире — Кубке «Первого канала» – 2017 — наша сборная, за исключением голкипера Василия Кошечкина и защитника Ильи Любушкина, была составлена из игроков СКА и ЦСКА?

— У нас есть главный тренер. Он комплектует команду так, как считает нужным. Именно этих игроков Олег Знарок считает сильнейшими в стране, без учета энхаэловцев. У него такое видение, ему отвечать за результат, так что обсуждать его решения по составу не совсем корректно.

хоккей Хоккейный турнир «Кубок «Первого канала», сборная России по хоккею Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

— Вы дважды становились призером Олимпийских игр. Это было что-то особенное?

— Я участвовал в трех Олимпийских играх, но лично у меня не было профессионального азарта на этих турнирах.

— На ваш взгляд, Игры-2018 потеряют в зрелищности из-за отсутствия игроков клубов НХЛ?

— Олимпиада есть Олимпиада. Кто там играет или не играет — это уже второстепенный вопрос. Со временем этот факт забудется. У наших игроков есть реальный шанс вписать свои имена в историю. Думаю, мотивация выиграть золото у всех будет запредельная. Да, с игроками клубов НХЛ турнир был бы зрелищнее, но так сложились обстоятельства.

— На Играх-2014 вы были генеральным менеджером женской сборной России. В декабре 2017 года комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда пожизненно отстранила от участия в Олимпиаде шесть хоккеисток того состава. Что вы думаете на этот счет?

— Я читал об этом, но доказательства, на основе которых МОК принял такое решение, не кажутся мне достоверными. Я думаю, итоговое решение может измениться. Это сложная ситуация. Я бы хотел увидеть мотивировочную часть по делу наших спортсменок и только тогда делать какие-то выводы. Не хотел бы говорить, что в дело вмешалась политика, но для вынесения такого жесткого наказания должны быть очень веские доказательства.

— В целом вы одобряете решение наших спортсменов ехать в Пхёнчхан в нейтральном статусе, без российского флага и гимна?

— В этой ситуации нет правильного решения. Как поступил бы я? Не хочется разглагольствовать на эту тему и давать какие-то советы, ведь я закончил карьеру. Спортсмены решили выступать в своих видах, и это их выбор. Будем болеть и переживать за них.

хоккей2 Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

— Наша сборная впервые за восемь лет осталась без медалей на молодежном чемпионате мира – 2018. Многие уже заговорили, что Валерий Брагин покинет пост главного тренера команды. Как вы к этому относитесь?

— Я всегда против того, чтобы говорить о человеке, что он единственный и незаменимый. Тем не менее я бы хотел, чтобы Валерий Брагин как можно дольше работал со сборной, и могу пожелать ему только удачи. Он здорово делает свою работу, выигрывал много медалей, ребята ему доверяют. Все-таки юношеский и взрослый хоккей сильно отличаются. В юношеском хоккее много эмоций и результат не всегда напрямую зависит от мастерства.

— Лидера этой молодежки Андрея Свечникова считают одним из главных кандидатов на первый номер драфта НХЛ 2018 года. Согласны?

— Безусловно, он очень талантливый парень, но говорить о том, что он точно станет первым номером драфта, я бы не стал. Конкуренты у него тоже сильные.

хоккей Андрей Свечников Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

— Вы внимательно следите за НХЛ. Удивлены лидерством «Тампы-Бэй» в Восточной конференции и результативностью форварда сборной России Никиты Кучерова?

— Я очень рад за Кучерова. Когда я заканчивал карьеру, мы пересекались в ЦСКА, и уже тогда мне стало понятно: если он приложит максимум усилий, то обязательно ярко заиграет в НХЛ. Так и получилось. Очень важно, что он нашел великолепное взаимопонимание со Стивеном Стэмкосом (форвард сборной Канады, первый номер драфта НХЛ-2008. — «Известия»). Это потрясающая связка — Кучеров и Стэмкос фантастически взаимодействуют и дополняют друг друга. Хочу пожелать ему обойтись без травм, забивать как можно больше, получать кайф от хоккея и провести карьеру рядом с таким великолепным партнером. Найти подобную связку в НХЛ — большая редкость. Если в целом говорить про «Тампу», у них очень хорошие перспективы в этом сезоне. Сильная оборона во главе с российским голкипером Андреем Василевским и парой шведских защитников — Антоном Строльманом и Виктором Хедманом, а также опытный тренер (Джон Купер) и очень сильные форварды.

— Какие перспективы в нынешнем сезоне у «Вегаса», миноритарным владельцем акций которого вы являетесь?

— Ребята здорово начали сезон и неожиданно для многих возглавляют Западную конференцию. Надеюсь, нам удастся еще больше удивить хоккейную общественность в плей-офф НХЛ.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter