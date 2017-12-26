Игорь Захаркин: «Все тренеры сборной России были против допинга»

После допуска сборной России на Олимпийские игры в Пхенчхане под нейтральным флагом встал вопрос о дальнейших взаимоотношениях отечественного спорта с международными организациями. Эта проблема стала одной из самых обсуждаемых на Международном хоккейном форуме, который прошел в Москве во время Кубка «Первого канала». Среди его участников были представители Международной федерации хоккея (ИИХФ), Федерации хоккея России (ФХР), Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), национальных хоккейных федераций, хоккейных клубов, а также известные хоккеисты и тренеры.

Среди участников форума был и бывший старший тренер сборной России Игорь Захаркин. Известный методист в качестве ассистента Вячеслава Быкова внес вклад в победу нашей команды на чемпионатах мира 2008 и 2009 годов, а также выиграл два Кубка Гагарина: с уфимским «Салаватом Юлаевым» (2011) и петербургским СКА (2015). Позднее Игорь Захаркин начал самостоятельную карьеру. Сначала он работал главным тренером «Салавата Юлаева» (2015–2017), а в начале нынешнего сезона попытался реанимировать ханты-мансийскую «Югру», находящуюся на грани исключения из КХЛ. Команду он покинул в начале октября.

Во время форума Игорь Захаркин дал эксклюзивное интервью «Известиям», в котором оценил ситуацию вокруг хоккейной сборной России, а также рассказал о контактах тренеров сборной с экс-главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым и своем сотрудничестве с академией казанского «Ак Барса» имени Юрия Моисеева.

— Чем занимаетесь после ухода из «Югры»?

— После окончания проекта в Ханты-Мансийске я переключился на работу с академией «Ак Барса», с которой сотрудничал и раньше. Мы очень плотно занимались развитием системы поурочных планов и выстраиванием вертикали хоккея в Татарстане. Хочется развивать этот проект и дальше. У нас есть несколько идей, которые мы обсудили с руководством академии и Федерации хоккея Татарстана. Проект очень живой, актуальный, поэтому требует постоянной корректировки и доработки.

— Вы сказали об окончании проекта в Ханты-Мансийске. Имеете в виду вашу совместную историю? Или в целом его завершение в пределах КХЛ?

— Мне бы не хотелось настолько глобально говорить о «Югре», поскольку за несколько месяцев работы я понял, какая там отличная хоккейная школа. Всегда печально, когда руководители хотят заниматься развитием хоккея, но по тем или иным причинам не получают должной отдачи. На мой взгляд, это происходит в «Югре». При этом в Ханты-Мансийске дети хоккей любят, идут заниматься в школу. В школе работают достаточно профессиональные тренеры. Говорить, что хоккей в регионе полностью умрет, было бы не совсем верно. Но, к сожалению, требуются серьезные перемены.

— Вас не удивляет, что, несмотря на предстоящие матчи чемпионата мира по футболу и огромные вложения в «Рубин», Казань считается хоккейной столицей, а не футбольной?

— Я давно уже понимал, а сейчас убедился на конкретных примерах, что развитие любого процесса зависит от того, какие люди стоят во главе него. На мой взгляд, в Татарстане руководители — от региональных до спортивных — настолько заинтересованы в развитии нашего вида спорта, что делают всё для его улучшения и расширения его популярности.

— Личностный фактор влияет сильнее, чем наличие денег и стратегии развития?

— Думаю, да. Сначала — личность и желание что-то сделать, а вслед за ней финансовые возможности и стратегии. Мы видим это на примере Федерации хоккея России, которая заботится о развитии детско-юношеского хоккея, старается аккумулировать лучшие советские, российские и мировые практики. Для этого проводят такие мероприятия, как Международный хоккейный форум, за счет которых мы через дискуссии внутри своего сообщества и с коллегами из-за рубежа находим решения, помогающие справляться с вызовами времени. Та же ситуация и в Татарстане, где и народ любит хоккей, и люди, его возглавляющие.

— Как вы отнеслись к ситуации с допуском нашей сборной на Олимпиаду под нейтральным флагом и отказом России бойкотировать Игры?

— Я думаю, МОК вскрыл серьезный пласт проблем, существовавших в российском спорте. Нужны очень быстрые и квалифицированные мероприятия, направленные на устранение недостатков. Это нужно потому, что Россия не должна выходить из общего ряда, обрывать международные контакты, в том числе внутри МОКа. Я в этом абсолютно уверен. Если говорить конкретно о ФХР — мы видим, насколько плотно и тесно она сотрудничает с Международной федерацией хоккея (IIHF), хочет следовать принципам МОКа и IIHF. Поэтому, полагаю, произошедшее — серьезный сигнал, направленный на более плотное встраивание в международную систему.

— Вас порадовала коллективная поддержка ведущих хоккейных национальных федераций, призвавших допустить нашу сборную на Олимпиаду?

— Не хочу сказать, что меня удивила такая форма — коллективное письмо в МОК. Хочу сказать: все страны, играющие в хоккей, понимают, что наш вид спорта не столь широко представлен на планете, чтобы пренебрегать такой топовой сборной, как российская. Все понимают, что без России играть турнир такого уровня просто нецелесообразно, неумно. Даже выигрыш в этой Олимпиаде без участия России становится сомнительным. Поэтому я думаю, все нормальные люди понимают, что хоккейная семья должна быть представлена в самом сильном составе. И, учитывая отсутствие хотя бы одного факта, подтверждающего, что российские хоккеисты были уличены в применении допинговых средств, мотив поддержки со стороны ведущих хоккейных стран был очевиден.

— Григорий Родченков в своих дневниках писал, что перед сочинской Олимпиадой якобы обсуждал с тогдашним главным тренером сборной России Зинэтулой Билялетдиновым и врачом команды Валерием Коновым возможность использования их игроками коктейля «Дюшес», но все трое выступили против. А вы с Вячеславом Быковым когда-нибудь контактировали с Родченковым?

— Никогда у нас не было контактов с этим человеком. Насколько я знаю, не только мы с Быковым, но и другие тренеры, когда-либо работавшие со сборной России, всегда были принципиальными противниками применения допинговых средств. Мы считали, что наши хоккеисты обязаны проводить допинг-тесты, сдавать пробы в соответствующем режиме. Мы всегда следовали этой программе. Никто никогда не пытался на нас влиять и навязывать ее изменение.

— Вы выиграли два золота чемпионата мира совместно с Данисом Зариповым. За счет чего он смог добиться снижения срока своей допинговой дисквалификации с двух лет до шести месяцев?

— Я думаю, всегда существуют юридические основания при грамотных действиях руководителей. Как раз такой случай произошел с Зариповым. Если то, что обнаружили в организме Даниса, не является допинговым препаратом — соответствующий вердикт был принят. Очень важно, что хоккейная общественность его поддержала. И спасибо «Ак Барсу» за то, что он принял все меры для того, чтобы обелить имя Зарипова и снова дать ему играть.

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