Ученые планируют лечить рак с помощью электронной пушки

Новосибирские ученые из Института ядерной физики имени Г.И.Будкера СО РАН разработали электронную пушку. С ее помощью исследователи планируют лечить в том числе онкологические заболевания.

Как сообщает сайт телеканала «Звезда», эффективность этого метода уже проверяли на животных. При этом изучалось действие терапевтических доз излучения и добавление в кровь животных, с одной стороны, наночастиц, а с другой — кислорода.

В настоящий момент ученые работают над созданием пучка определенной частоты, что позволяло бы уничтожать раковые клетки с минимальным вредом для организма.

Ранее портал iz.ru сообщал, что нарушение суточных биоритмов помогает противодействовать развитию канцерогенных заболеваний. К такому выводу пришли американские ученые.