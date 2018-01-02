Ученые установили влияние режима дня на борьбу с раком

Нарушение суточных биоритмов помогает противодействовать развитию канцерогенных заболеваний. К такому выводу пришли американские ученые.

«У всех нормальных клеток в организме есть суточные биоритмы. Мы показали, что если перезапустить эти биоритмы в раковых клетках, то можно замедлить их деление», — рассказал один из авторов исследования Ювен Бу.

Эксперимент связан с исследованием уровня специализированных белков в организме. Если белков не хватает, то рост клеток замедляется. Свои выводы ученые проверили на клетках одного из тяжелых форм рака — остеогенной саркомы, сообщает телеканал «Мир 24».

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Cell Biology.