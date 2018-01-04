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Министр обороны Перу ушел в отставку

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Фото: TASS/Zuma/El Comercio
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Министр обороны Перу Хорхе Ньето Монтесинос решил покинуть свой пост.

По данным издания Repubblica, военное ведомство возглавит занимающий пост министра здравоохранения страны Фернандо д'Алессио. Газета связывает решение Монтенсиноса с его реакцией на помилование экс-президента Альберто Фухимори, который был осужден на 25 лет за преступления против человечности и коррупции.

Как ранее сообщал портал iz.ru, в декабре в Перу прошли митинги против помилования бывшего президента. О решении помиловать Фухимори президент Кучински объявил 25 декабря, объяснив это состоянием здоровья бывшего лидера. 

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