Министр обороны Перу ушел в отставку

Министр обороны Перу Хорхе Ньето Монтесинос решил покинуть свой пост.

По данным издания Repubblica, военное ведомство возглавит занимающий пост министра здравоохранения страны Фернандо д'Алессио. Газета связывает решение Монтенсиноса с его реакцией на помилование экс-президента Альберто Фухимори, который был осужден на 25 лет за преступления против человечности и коррупции.

Как ранее сообщал портал iz.ru, в декабре в Перу прошли митинги против помилования бывшего президента. О решении помиловать Фухимори президент Кучински объявил 25 декабря, объяснив это состоянием здоровья бывшего лидера.