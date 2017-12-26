В Перу проходит митинг против помилования экс-президента Фухимори

В столице Перу — городе Лима — более 5 тыс. человек собрались на акции протеста против помилования экс-президента страны Альберто Фухимори. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную радиостанцию RPP.

Митинг проходит на площади Сан-Мартин в центре города. Утверждается, что участникам акции удалось прорвать полицейские кордоны вокруг площади. Сотрудники полиции применили против протестующих слезоточивый газ.

На данный момент одна группа митингующих направляется к больнице Сентенарио, где бывший глава государства проходит лечение, в то время как другая идет к резиденции действующего президента Перу Педро Пабло Кучински.

В руках у протестующих портреты погибших в результате расправ, к которым Фухимори якобы причастен. Некоторые держат плакаты с лозунгами, призывающими к отставке Кучински.

Фухимори был приговорен к 25 годам лишения свободы в 2009 году. В частности, была доказана его причастность к похищению и убийству 25 человек в период с 1991 по 1992 год. Также экс-президент осужден по ряду дел, связанных с коррупцией и растратой госсредств.

О решении помиловать Фухимори президент Кучински объявил 25 декабря, объяснив это состоянием здоровья бывшего лидера. Кроме того, освобождены еще семь заключенных, находящихся в том же положении.