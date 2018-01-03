ЦСКА обыграл «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Московский ЦСКА переиграл финский «Йокерит» в мате регулярного чемпионата КХЛ, победная шайба была заброшена в овертайме.

Прошедшая в Москве встреча завершилась победой хоккеистов российского клуба со счетом 2:1. В составе ЦСКА шайбы забросили Сергей Шумаков и Валерий Ничушкин. В финской команде отличился Петер Регин, сообщает «Газета.ру».

Эта победа стала для армейцев четвертой подряд в регулярном чемпионате.

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