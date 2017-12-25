ЦСКА по буллитам обыграл московское «Динамо» в матче КХЛ

ЦСКА обыграл московское «Динамо» в серии буллитов со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Открыли счет динамовцы. На второй минуте первого периода шайбу забросил Иван Игумнов. Однако армейцы смогли отыграться всего через три минуты. Голом отличился Мэтт Робинсон. В конце первого периода Андрей Кузьменко вывел ЦСКА вперед, забросив шайбу на 19-й минуте.

Отыграться «Динамо» смогло во втором периоде. Сравнял счет Игорь Игнатушкин (35).

Победу армейцам принес буллит Михаила Григоренко.

Для «Динамо» этот проигрыш стал вторым от армейцев за три дня. В субботу бело-голубые уступили петербургскому СКА со счетом 5:1.

После 46 матчей подопечные Владимира Воробьёва идут на седьмом месте в Западной конференции.

В следующем матче 27 декабря «Динамо» сыграет в гостях с магнитогорским «Металлургом», ЦСКА на выезде встретится с нижегородским «Торпедо».



