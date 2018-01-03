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Взрыв прогремел в здании сельской администрации в Армении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Взрыв прогремел в здании администрации села Мец Парни Лорийской области на севере Армении. Данных о пострадавших нет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.

По данным агентства, инцидент произошел в среду в 08.54 по местному времени (07:54 мск). Прибывшие на место происшествия  сотрудники оперативной группы пожарно-спасательного отряда установили, что взрывной волной были выбиты стекла здания, а также повреждены и разрушены стенные перегородки площадью 140 кв. м.

В настоящее время выясняются обстоятельства и причины произошедшего.

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