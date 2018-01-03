Прямой эфир

Два ребенка погибли при взрыве под Ханоем

0
Фото: Global Look Press/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два ребенка — в возрасте одного года и пяти лет — погибли утром 3 января при мощном взрыве в жилом районе во вьетнамской провинции Бакнинь. Еще шесть человек пострадали.

На месте взрыва образовалась воронка глубиной в 10 метров. В результате детонации неустановленных взрывчатых веществ разрушены пять домов вокруг места происшествия, на других зданиях обрушилась крыша.

Состав сработавшей взрывчатки и ее происхождение неизвестны. В месте, где произошла детонация, местные жители собирают металический лом, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местный интернет-ресурс VnExpress.

Жилой район расположен в непосредственной близости от столицы страны — Ханоя. На место происшествия стянуты значительные полицейские силы и армия. Продолжается разбор завалов и извлечение людей из-под обломков домов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Четыре человека пострадали при взрыве бомбы в итальянском Турине
Мощный взрыв прогремел возле полицейского участка на юге Турции

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017