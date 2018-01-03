Два ребенка погибли при взрыве под Ханоем

Два ребенка — в возрасте одного года и пяти лет — погибли утром 3 января при мощном взрыве в жилом районе во вьетнамской провинции Бакнинь. Еще шесть человек пострадали.

На месте взрыва образовалась воронка глубиной в 10 метров. В результате детонации неустановленных взрывчатых веществ разрушены пять домов вокруг места происшествия, на других зданиях обрушилась крыша.

Состав сработавшей взрывчатки и ее происхождение неизвестны. В месте, где произошла детонация, местные жители собирают металический лом, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местный интернет-ресурс VnExpress.

Жилой район расположен в непосредственной близости от столицы страны — Ханоя. На место происшествия стянуты значительные полицейские силы и армия. Продолжается разбор завалов и извлечение людей из-под обломков домов.