Четыре человека пострадали при взрыве бомбы в итальянском Турине
В итальянском городе Турин произошел взрыв самодельного взрывного устройства. По предварительным данным, ранения получили четыре человека.
По данным СМИ, пострадали 17-летний марокканец и 45-летняя женщина марокканского происхождения. Также ранения получили итальянцы 61 и 83 лет, передает ТАСС.
Кроме того, в результате взрыва были повреждены четыре автомобиля.
Стоит отметить, что полицейские, обследовав место происшествия, обнаружили еще 12 взрывных устройств. В настоящий момент идет расследование.