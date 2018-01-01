Четыре человека пострадали при взрыве бомбы в итальянском Турине

В итальянском городе Турин произошел взрыв самодельного взрывного устройства. По предварительным данным, ранения получили четыре человека.

По данным СМИ, пострадали 17-летний марокканец и 45-летняя женщина марокканского происхождения. Также ранения получили итальянцы 61 и 83 лет, передает ТАСС.

Кроме того, в результате взрыва были повреждены четыре автомобиля.

Стоит отметить, что полицейские, обследовав место происшествия, обнаружили еще 12 взрывных устройств. В настоящий момент идет расследование.