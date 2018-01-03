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Система защиты ядерного реактора украинской АЭС дала сбой

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Фото: commons.wikimedia.org/alexndm
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Второй энергоблок Хмельницкой атомной электростанции отключили от энергосети.

Как сообщила компания «Энергоатом» — оператор украинских АЭС, отключение энергоблока произошло в ночь на среду для того, чтобы устранить неполадки.

Отмечается, что техническая неисправность возникла на уплотнительной поверхности привода системы управления и защиты ядерного реактора (СУЗ).

АЭС находится в городе Нетешин Хмельницкой области Украины.

Ранее японские ученые создали робота-змею для проведения исследований и очистки вышедших из строя после аварии атомных реакторов АЭС «Фукусима-1» и «Фукусима-2».

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