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На Ростовской АЭС успешно запущен ядерный реактор нового энергоблока

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Ростовской АЭС
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На Ростовской АЭС успешно запущен ядерный реактор нового энергоблока № 4, передает «РИА Новости» со ссылкой на «Росэнергоатом».

«29 декабря 2017 года в 16:24 на энергоблоке № 4 Ростовской АЭС завершена операция по выводу реакторной установки на минимально контролируемый уровень мощности. Началась управляемая цепная реакция», — говорится в сообщении.

Ростовская АЭС находится в 13 км от Волгодонска. На станции используются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощность 1000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 2001 году.

Ранее Россия и Египет подписали акты о начале работ по проекту строительства с участием РФ первой египетской АЭС «Эль-Дабаа», а также о поставке ядерного топлива для станции.

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