В 2018 году по 60 адресам в Москве‍ установят новые светофоры 

Руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев заявил, что в 2018 году в Москве по 60 адресам установят новые светофоры. По его словам, это будет сделано «для организации комфортного и безопасного дорожного движения».

Юрьев подчеркнул, что соответствующие решения принимаются на ежемесячных собраниях окружной комиссии по безопасности дорожного движения. При этом в рамках встреч рассматриваются поступившие в ЦОДД обращения граждан.

Направить обращение в ЦОДД можно через единый транспортный портал, официальный сайт мэра Москвы, а также через социальные сети ЦОДД, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее ЦОДД рекомендовал жителям столицы пересесть с личного транспорта на общественный из-за большого числа праздничных мероприятий в новогодние праздники.



