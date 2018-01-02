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Запряженная в карету лошадь упала во время парада в Лондоне

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Фото: Global Look Press
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Во время традиционного парада в Лондоне 1 января лошадь, запряженная в карету, стилизованную под королевский экипаж, упала на дорогу.

Шествие было остановлено, чтобы погонщики смогли поднять и увести животное.

По словам очевидцев, потребовалось около пяти минут, чтобы освободить лошадь от упряжи и увести с места происшествия, передает Daily Mail

Пользователи Twitter заявили, что лошадь, вероятно, испытала сильный стресс от присутствия на масштабном мероприятии, собравшем сотни тысяч зрителей.

Пресс-секретарь парада отметила, что лошадь упала, потому что споткнулась и была готова продолжить движение по маршруту после того, как ей помогли встать.

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