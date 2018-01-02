Польские депутаты подверглись нападению вандалов

Офисы депутатов правящей партии Польши «Право и справедливость» подверглись нападениям вандалов. Политики возложили вину за атаки на представителей оппозиции.

Нападением подверглись офисы депутатов Лукаша Шрайбера и Космы Злотовского. Шрайбер. Неизвестные повредили входные двери и сделали надписи политического характера, передает РИА «Новости».

Помимо этого, замки дверей офисов депутатов Павла Лисецкого и Эдислава Краснодембского были заклеены неизвестной субстанцией.

По мнению Шрайбера, за нападением стоят «сторонники тотальной оппозиции». Аналогичной точки зрения придерживается глава МВД Польши Мариуш Блащак.

Это не первый подобный случай в Польше. Ранее нападению подвергся офис депутата Беаты Кемпы. По данному факту был задержан мужчина, которого обвинили в терроризме. Согласно польскому законодательству, ему грозит вплоть до 15 лет тюрьмы.