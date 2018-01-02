Прямой эфир

Биометрический контроль на границе с Украиной прошли 1,9 тыс. россиян

0
Фото: ТАСС/Петр Сивков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Госпогранслужба Украины сообщила, что биометрический контроль на украинской границе за первые сутки действия прошли почти 1,9 тысячи граждан России.

«Система работала без сбоев, каких-то конфликтных ситуаций или провокаций также не было, в целом граждане спокойно реагируют и проходят формальности в виде биометрического контроля», — сказал пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян в комментарии «112 Украина».

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении биометрического контроля на границах страны 1 сентября 2017 года. На пропускных пунктах система в полном объеме заработала с 1 января 2018 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Госпогранслужба Украины вводит фиксацию биометрических данных граждан 70 государств
МВД Украины рассказало о приятном биометрическом контроле на границе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017