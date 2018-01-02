Биометрический контроль на границе с Украиной прошли 1,9 тыс. россиян

Госпогранслужба Украины сообщила, что биометрический контроль на украинской границе за первые сутки действия прошли почти 1,9 тысячи граждан России.

«Система работала без сбоев, каких-то конфликтных ситуаций или провокаций также не было, в целом граждане спокойно реагируют и проходят формальности в виде биометрического контроля», — сказал пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян в комментарии «112 Украина».

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении биометрического контроля на границах страны 1 сентября 2017 года. На пропускных пунктах система в полном объеме заработала с 1 января 2018 года.