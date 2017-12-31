Госпогранслужба Украины вводит фиксацию биометрических данных граждан 70 государств

Фиксация биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства из 70 государств, в том числе из России, вводится Государственной пограничной службой Украины с 1 января 2018 года.

Об этом заявили в пресс-службе внешнеполитического ведомства страны.

Таким образом у россиян будут собирать отпечатки пальцев для базы госпогранслужбы, МВД и СБУ, согласно указу президента Украины Петра Порошенко № 256, сообщает «Интерфакс».

26 декабря МИД РФ предупредил россиян о возможных проблемах при пересечении украинской границы, говорится в сообщении ведомства.

МИД указывает, что неоднократно спрашивал Киев о характере и порядке применения к россиянам озвученных нововведений и их конкретном содержании, но ответа так и не последовало.