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Свыше 36 тыс. военнослужащих следили за порядком в РФ в новогоднюю ночь

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Более 36 тыс. военнослужащих и сотрудников Росгвардии участвовали в обеспечении общественного порядка на территории страны и охране государственных объектов в новогоднюю ночь. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии. 

Отмечается, что маршруты патрулирования вневедомственной охраны были приближены к местам проведения массовых мероприятий, государственным объектам и объектам топливно-энергетического комплекса. 

В Москве за соблюдением общественного порядка следили сотрудники ОМОН Главного городского управления Росгвардии, военнослужащие Центрального округа и дивизии имени Дзержинского войск национальной гвардии.

В период с 1 по 8 января на территории России будут работать порядка 40 тыс. военнослужащих и росгвардейцев, говорится на сайте службы.

Как сообщал портал iz.ru, на период новогодних праздников в столичном комплексе общественного транспорта введен усиленный режим безопасности. 

До 9 января будет проводиться строгий досмотр багажа и пассажиров, подвижного состава городского транспорта, пригородных платформ, вестибюлей и подуличных переходов метро, остановок наземного транспорта. 

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