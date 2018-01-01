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Два жителя Германии погибли при обращении с новогодней пиротехникой

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Фото: Global Look Press/Jörg Carstensen
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В германской земле Бранденбург от неумелого обращения с праздничной пиротехникой погибли два человека. 35-летний мужчина умер от увечий и травм, 19-летний молодой человек попытался поджечь самодельный фейерверк.

В немецкой столице в ту же ночь с различными ранениями обратились к медикам более 20 человек, уточняет ТАСС.

В Бонне разыскивают неизвестных гуляк, которые обстреливали прохожих из ракетницы, разъезжая по городу на машине. Есть легко пострадавшие.

Как сообщал iz.ru, в течение 31 декабря и в новогоднюю ночь при запуске петард и фейерверков в российской столице получили ранения 23 человека. Младшему из пострадавших — пять лет, самому старшему — 49.

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