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Пассажиры разбившегося в Коста-Рике самолета оказались гражданами США

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Фото: REUTERS/Ministerio de Seguridad Publica de Costa Rica
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Все пассажиры самолета, разбившегося в Коста-Рике, были туристами из США. Об этом сообщил президент латиноамериканской республики Луис Гильермо Солис.

«Правительство Коста-Рики выражает глубокие соболезнования в связи с гибелью 10 американских пассажиров и двух коста-риканских пилотов в авиационной катастрофе», - сообщил он на своей странице в соцсети Facebook.

Он отметил, что правительство готово оказать помощь семьям жертв трагедии. На 1 января намечено расследование обстоятельств произошедшего. По данным агентства «РИА Новости», среди погибших пилотов - двоюродный брат экс-президента страны Лауры Ченчильи. Госдепартамент США проверяет информацию о гражданстве пассажиров самолета.

«Мы в курсе сообщений о катастрофе самолета в Коста-Рике. Мы выражаем соболезнования всем, кого затронула эта трагедия. Мы находимся в контакте с местными властями и работаем совместно с ними, чтобы определить, были ли на борту граждане США», - сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.

Напомним, трагедия произошла 31 декабря в провинции Гуанакасте на западе Коста-Рики. Два пилота и 10 пассажиров, находившихся на борту, погибли. 

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