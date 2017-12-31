В Коста-Рике разбился самолет, погибли 12 человек
12 человек погибли при крушении небольшого самолета в Коста-Рике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Катастрофа произошла в провинции Гуанакасте на западе страны.
Два пилота и 10 пассажиров, находившихся, на борту погибли.
27 декабря портал iz.ru сообщал, что два учебно-боевых самолета Як-130 военно-воздушных сил (ВВС) Бангладеш столкнулись во время полета над округом Кокс-Базар на побережье страны. Отмечается, что летчики успели катапультироваться. Власти начали расследование для выяснения причин произошедшего.