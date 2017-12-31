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Самолет вернулся в аэропорт Детройта из-за птицы на борту

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Фото: Global Look Press/ZUMA/KC Alfred
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Самолет американской авиакомпании Delta Air Lines совершил незапланированную посадку в международном аэропорту Детройта (штат Мичиган) по причине обнаруженной на борту птицы.

Информацию об этом распространило информационное агентство Ассошиэйтед Пресс в воскресенье, 31 декабря.

Экипаж обнаружил птицу уже в полете, и командир судна принял решение высадить безбилетного «пассажира», сообщает ТАСС.

Птица могла попасть на самолет в момент посадки пассажиров.

17 декабря самолет, летевший рейсом Назрань–Москва, совершил внеплановую посадку в Волгограде из-за закурившего на борту воздушного судна пассажира.

Нарушителя сняли и доставили в линейное отделение полиции, в отношении пассажира составлены протоколы об административном правонарушении за невыполнение распоряжений командира воздушного судна и курение на борту. Пассажиру грозит штраф от 2 тыс. до 5 тыс. рублей или арест на срок до 15 суток.

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