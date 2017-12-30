Летевший из Москвы в Баку самолет внепланово сел в Волгограде

Самолет, летевший рейсом из Москвы в Баку, совершил вынужденную посадку в Волгограде из-за почувствовавшего себя плохо пассажира. Об этом передает пресс-служба авиакомпании «Аэрофлот».

Сообщается, что во время полета у пассажира рейса случился гипертонический криз. Капитан судна принял решение совершить посадку в Волгограде. В12:48 самолет приземлился в аэропорту, пассажир незамедлительно был госпитализирован, передает «Интерфакс».

Около 14:00 мск самолет вылетел из Волгограда в Баку. Портал iz.ru писал о том, что в Челябинск вернулся воздушный борт авиакомпании «Россия», вылетевший в Петербург.

В СМИ сообщалось о том, что возврат в аэродром вылета произошел из-за разгерметизации салона самолета. Перевозчик заявил о том, что сразу после взлета сработал датчик закрытия двери в пассажирской кабине.