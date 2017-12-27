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Один из пострадавших при крушении самолета в Канаде скончался

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Фото: Global Look Press/GODONG/Pascal Deloche
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Один пассажиров потерпевшего крушение самолета в Канаде скончался от полученных ранений. Об этом сообщает телерадиовещательная корпорация CBC.

Напомним, 14 декабря пассажирский самолет авиакомпании West Wind Aviation ATR 42 потерпел крушение в километре от взлетно-посадочной полосы аэропорта Фон-дю-Лак вскоре после взлета. Сообщалось, что 22 пассажира и три члена экипажа получили множественные травмы, однако данные о погибших не приводились.

По словам семьи погибшего, 19-летний Арсон Ферн-младший был госпитализирован в одну из больниц в критическом состоянии. 27 декабря стало известно о его гибели. Денежные средства, которые собирались на краудфандинговой платформе на лечение молодого человека, пойдут на установку надгробия для погибшего.

Как сообщает полиция, причиной крушения стала неисправность двигателя воздушного судна. 

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