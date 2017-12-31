Полицейский убит в американском штате Колорадо

Один сотрудник полиции погиб в перестрелке в штате Колорадо, инцидент произошел в округе Дуглас. Предварительно, стражей порядка вызвали на место беспорядков, возникшей на частной территории. Пятеро полицейских получили ранения, сообщается на странице в Twitter шерифа.

«5 полицейских ранены подозреваемым, один полицейский, по подтвержденным данным, скончался», – приводит «Газета.ру» сообщение шерифа. Известно, что ранения получили двое гражданских. По данным полиции, стрелявший ликвидирован.

Ранее сообщалось, что стрельба произошла около города Денвер.