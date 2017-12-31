Полицейские ранены в США при стрельбе под городом Денвером

Несколько полицейских получили ранения в инциденте со стрельбой, перестрелка произошла около города Денвер, штат Колорадо. Шериф округа Дуглас сообщил об инциденте на странице в Twitter.

Из сообщения полиции следует, что на месте стрельбы работает полицейский спецназ, ситуация развивается. Правоохранительные органы обратились к жителям избегать появления в районе инцидента.

«Ряд полицейских пострадали, об их состоянии новостей нет. Ситуация активно развивается», – предупредили полицейские. «Газета.ру» отмечает, что полицейские прибыли на вызов о беспорядках на частной территории.

Накануне сообщалось, что полиция Канады застрелила вооруженного мужчину, вступившего в перепалку с патрулем, инцидент произошел в Миссиссоге (провинция Онтарио).