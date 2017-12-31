В Москве мужчина расстрелял охранника, который не пустил его в кафе

В субботу, 30 декабря, в полицию поступило сообщение от охранника столичного кафе о хулиганстве с оружием, передает РЕН ТВ.

По данным полиции, неизвестный мужчина пришел в кафе в состоянии алкогольного опьянения и выстрелил в лицо охраннику, когда его не пустили в заведение.

Преступника задержали. У него был изъят пистолет и девять гильз.

В субботу, 30 декабря, на улице Никольская 26-летний злоумышленник открыл огонь по своей бывшей возлюбленной и ее другу. Подозреваемый был объявлен в розыск, позже его задержалиправоохранители.