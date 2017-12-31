В СК назвали мотив задержанного за взрыв в Петербурге

Обвиняемый в организации взрыва в петербургском супермаркете мужчина заявил, что мотивом для совершения этого преступления послужила ненависть к организаторам и адептам психологических тренингов, которые он ранее посещал.

Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Ранее 31 декабря сообщалось, что мужчине предъявлено обвинение в совершении теракта.

Следствие установило, что «обвиняемый умышленно изготовил и заложил самодельное взрывное устройство».

В ведомстве отметили, что что обвиняемый с 19 лет наблюдался в психоневрологическом диспансере, поэтому ему будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза, которая установит степень его вменяемости.

Вечером в среду, 27 декабря, в магазине сработало самодельное взрывное устройство мощностью 200 г в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва пострадали 13 человек. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц», позже СК переквалифицировал его на статью о теракте.