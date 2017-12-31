Дело о взрыве в петербургском супермаркете переквалифицировали на статью о теракте

Следственный комитет переквалифицировал дело о взрыве в петербургском супермаркете на статью о теракте. Об этом заявила пресс-служба ведомства.

Также сообщается, что подозреваемому в осуществлении взрыва предъявлено обвинение в теракте.

По информации следствия, мотивом задержанного стала неприязнь к психологическим тренингам, которые он посещал. Мужчине будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Вечером в среду, 27 декабря, в магазине сработало самодельное взрывное устройство. Власти Петербурга заявили, что в результате взрыва пострадали 13 человек.