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Дело о взрыве в петербургском супермаркете переквалифицировали на статью о теракте

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Следственный комитет переквалифицировал дело о взрыве в петербургском супермаркете на статью о теракте. Об этом заявила пресс-служба ведомства. 

Также сообщается, что подозреваемому в осуществлении взрыва предъявлено обвинение в теракте. 

По информации следствия, мотивом задержанного стала неприязнь к психологическим тренингам, которые он посещал. Мужчине будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза. 

Вечером в среду, 27 декабря, в магазине сработало самодельное взрывное устройство. Власти Петербурга заявили, что в результате взрыва пострадали 13 человек.

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