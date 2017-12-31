В знаменитом районе Сибуя в Токио горит четырехэтажное здание

Возгорание произошло в четырехэтажном здании в одном из самых известных районов Токио Сибуя в воскресенье, 31 декабря. Пожарным удалось вывести двух находившихся в здании человек, передает телекомпания Nippon Television Network.

Сообщается, что пожар возник около 07.30 мск в доме на одной из центральных улиц района Сибуя. По предварительным данным, огонь охватил площадь около 90 кв. м со второго по четвертый этажи, передает «РИА Новости».

Токийский район Сибуя знаменит своими бутиками модной одежды, музыкальными магазинами и ночными клубами, а также памятником собаке Хатико.

Портал iz.ru писал о пожаре, который возник в английском Манчестере на одном из верхних этажей 12-этажного жилого дома. Огонь тушили 12 пожарных машин. В результате возгорания пострадал 23-летний мужчина, он госпитализирован.