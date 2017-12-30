Около 70 человек отравились во время отдыха на горячих источниках в Японии

По крайней мере 70 человек пожаловались на пищевое отравление в японской префектуре Киото.

Об этом со ссылкой на агентств «Киодо» сообщает ТАСС.

По предварительным данным, причиной массового отравления стала норовирусная инфекция. Помощь пострадавшим оказана на месте.

Отмечается, что туристы отдыхали в гостиничном комплексе с горячими источниками. Местные власти отдали распоряжение оператору курортного комплекса приостановить работу на три дня.

В феврале сообщалось о массовом пищевом отравлении учащихся семи школ города Татикава, расположенного недалеко от Токио. Медицинская помощь потребовалась нескольким сотням детей. Учащиеся могли отравиться обедами, которые готовит местный комбинат питания для школ.