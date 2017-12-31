Ученые рассказали о первом в истории примере розыгрыша

Чаша Тантала, изготовленная в 4 веке, могла стать первым розыгрышем в истории человечества. Об этом сообщает портал «Моя планета».

Тантал — персонаж греческой мифологии, обреченный на веяные муки. Боги покарали его, приковав к скале и не позволяя сделать ни глотка воды. На чаше Тантал прикрывает собой отверстие, через которое уходит жидкость, как только сосуд наполнится до определенного уровня.

Серебряную чашу нашли в Хорватии в 2014 году. По мнению куратора Британского музея доктора Ричарда Хоббса, чаша служила для увеселения императоров и других высокопоставленных лиц — гостю наливали в сосуд вино, которое неожиданно начинало протекать.

«Это самый ранний пример розыгрыша, разумеется, для римлян», — приводит слова ученого телеканал РЕН ТВ.

Он полагает, что сосуд мог принадлежать римским императорам Валентиниану I и его брату Валенту, которые родились в Хорватии.