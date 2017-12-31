Трамп обвинил людей Обамы в утечках информации из Белого дома
Утечки секретных данных из Белого дома в СМИ происходят по вине людей экс-президента Барака Обамы, которые сохранили свои посты в правительстве после смены власти в США. Об этом заявил нынешний американский лидер Дональд Трамп.
«Он (Обама) лично относился ко мне хорошо, однако его люди далеко не так приятны. Они настроены крайне враждебно. Утечки [конфиденциальной информации из Белого дома] — это пример этого, иногда этот пример становится еще ярче», — рассказал президент в интервью Fox News.
.@POTUS on @BarackObama: "While he's nice personally, there doesn't seem to be a lot of nice things happening behind the scenes, and that's unfortunate." @WattersWorld pic.twitter.com/uKs5jR8PZX— Fox News (@FoxNews) 31 декабря 2017 г.
Трамп отметил, что ему жаль, что утечки связаны с Обамой.
«Хотя он сам (Обама) является весьма приятным человеком, за кулисами происходят пренеприятные вещи. Жаль», — добавил американский президент.
Ранее комитет по нацбезопасности США представил доклад, согласно которому за 126 дней с момента инаугурации Трампа (с 20 января по 25 мая) из центральных ведомств правительства произошло 125 утечек важной информации.
Речь идет о секретных сведениях, разглашение которых грозит национальной безопасности страны и влечет за собой уголовное наказание.
28 декабря портал iz.ru сообщил, что Дональд Трамп и Барак Обама вошли в список людей, которыми восхищаются американцы. Обама с 19% возглавил рейтинг, Трамп, набравший 15% голосов восхищенных жителей США, стал вторым.