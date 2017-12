Трамп обвинил людей Обамы в утечках информации из Белого дома

Утечки секретных данных из Белого дома в СМИ происходят по вине людей экс-президента Барака Обамы, которые сохранили свои посты в правительстве после смены власти в США. Об этом заявил нынешний американский лидер Дональд Трамп.

«Он (Обама) лично относился ко мне хорошо, однако его люди далеко не так приятны. Они настроены крайне враждебно. Утечки [конфиденциальной информации из Белого дома] — это пример этого, иногда этот пример становится еще ярче», — рассказал президент в интервью Fox News.

.@POTUS on @BarackObama: "While he's nice personally, there doesn't seem to be a lot of nice things happening behind the scenes, and that's unfortunate." @WattersWorld pic.twitter.com/uKs5jR8PZX