Трамп обвинил людей Обамы в утечках информации из Белого дома

Утечки секретных данных из Белого дома в СМИ происходят по вине людей экс-президента Барака Обамы, которые сохранили свои посты в правительстве после смены власти в США. Об этом заявил нынешний американский лидер Дональд Трамп.

«Он (Обама) лично относился ко мне хорошо, однако его люди далеко не так приятны. Они настроены крайне враждебно. Утечки [конфиденциальной информации из Белого дома] — это пример этого, иногда этот пример становится еще ярче», — рассказал президент в интервью Fox News.

Трамп отметил, что ему жаль, что утечки связаны с Обамой.

«Хотя он сам (Обама) является весьма приятным человеком, за кулисами происходят пренеприятные вещи. Жаль», — добавил американский президент.

Ранее комитет по нацбезопасности США представил доклад, согласно которому за 126 дней с момента инаугурации Трампа (с 20 января по 25 мая) из центральных ведомств правительства произошло 125 утечек важной информации.

Речь идет о секретных сведениях, разглашение которых грозит национальной безопасности страны и влечет за собой уголовное наказание.

28 декабря портал iz.ru сообщил, что Дональд Трамп и Барак Обама вошли в список людей, которыми восхищаются американцы. Обама с 19% возглавил рейтинг, Трамп, набравший 15% голосов восхищенных жителей США, стал вторым.